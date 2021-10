Tentative d'expédition punitive contre Ibrahima Khalil Lô et Cie : Les mises en garde de la "police religieuse" de Touba

TOUBA : Des «dingat katt» échappent à un lynchage

Le célèbre prêcheur Ibrahima Khalil Lô a été sauvé de justesse d'une expédition punitive ! En effet, des éléments de la deuxième " police religieuse " de Touba dénommée Xudamul Xadim avaient planifié une attaque contre le domicile du susnommé, situé à Ngabou.



Selon des informations recueillies par Seneweb, le célèbre pêcheur est accusé d’avoir tenu des propos outrageants à l'endroit du mouridisme et des descendants de Khadim Rassoul. Mais à la place de leur plan d'expédition punitive, les membres de Xudamul xadim ont tenu un point de presse en face de la grande mosquée de Touba pour mettre en garde Docteur Ahmed Lô, Oustaz Ibrahima Khalil Lô et compagnie.



"Des gens mal intentionnés profèrent des propos outrageants à l'endroit du fondateur du mouridisme et de ses descendants. Ainsi nous avons traîné en justice certains d'entre-eux. Mais il n'y a aucune évolution le dossier jusque-là ", a déclaré, d'emblée, Modou Diop Diaobé, chargé des forces de sécurité du dahira Xudamul Xadim.



Selon lui, des membres de leur structure et disciples avaient quitté Touba, Diourbel, Kaolack pour venir prendre part à l'assaut sur des domiciles et des commerces des détracteurs de la confrérie mouride. Mais Xudamul Xadim a décidé finalement de sursoir à sa décision avant tenir un point de presse.



Modou Diop Diaobé dira à qui veut l'entendre que la violence est inévitable si ces pourfendeurs continuent leurs agissements.



Prenant la parole, Serigne Fallou Fall Mbaor a emboîté le pas à Modou Diop Diaobé. A en croire ce marabout Baye Faal, tous les salafistes seront expulsés de Touba dans les prochains jours et un travail de terrain a été mené pour identifier leurs domiciles, leurs écoles coraniques et leurs commerces. Selon lui, ils sont prêts à laisser même leurs vies pour mettre fin aux attaques perpétrées contre le Mouridisme.