Touba: En larmes, Imam Dicko fait un émouvant témoignage sur Serigne Touba

Il est sans doute l’un des invités de marque de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides. Imam Mahmoud Dicko, personnalité religieuse et figure emblématique du changement politique au Mali, a témoigné toute son estime et affection pour Cheikh Ahmadou Bamba dont il est fasciné par le parcours spirituel et la résistance face à l’oppression occidentale.





Un témoignage émouvant sur le fondateur du mouridisme qui a visiblement touché l’imam Dicko. Le célèbre guide de la révolution Malienne a versé de chaude larmes en évoquant l’amour que Serigne Touba, dans ses écrits, porte au prophète Mohamed (Psl).