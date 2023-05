Touba: L'opérateur Free équipe le centre de formation de Hizbut-Tarqiyyah

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise (Rse), Free Sénégal a équipé avec des ordinateurs et de la connectivité le centre de formation professionnelle et de technique [...] de Hizbut-Tarqiyyah. Cet acte social vise à promouvoir l'éducation et l'inclusion digitale.





L'inauguration officielle de ce centre a été faite ce vendredi à Touba par le Directeur Général de Free Sénégal, Mamadou Mbengue. Il en a profité pour lister les grands projets réalisés Free dans la ville Sainte et les perspectives. Ainsi il a réaffirmé le leadership de sa compagnie à Touba.





Le satisfecit de Hizbut-Tarqiyyah à l'endroit de Free Sénégal





Le responsable moral du dahira Hizbut-Tarqiyyah a magnifié l'œuvre de cet opérateur téléphonique dans le cadre de leur partenariat. Serigne Youssou Diop a promis d'œuvrer avec son partenaire pour résoudre le grand problème de la formation à Touba.





