Touba : La poignée de main cordiale entre Ousmane Sonko et Serigne Fallou Chouaïb Mbacké

Le premier Ministre Ousmane Sonko a été reçu respectivement par Serigne Cheikh Saliou Mbacké, Serigne Habib Sy Dabakh et Serigne Fallou Chouaïb Mbacké.



" Le week-end qui s'achève a été très fructueux.

Il a été l'occasion pour moi de rendre visite respectivement aux bien-aimés Serigne Cheikh Saliou Mbacké, Serigne Habib Sy Dabakh et Serigne Fallou Chouaïb Mbacké, et de recueillir leurs sages conseils.



Puisse le Seigneur agréer leurs prières pour le Sénégal" a écrit le chef du gouvernement.



Ousmane Sonko s'est affiché devant Serigne Fallou Mbacké fils de Serigne Souaïb Mbacké ibn Khadim Rassoul. Les deux hommes ont échangé une longue poignée de main cordiale. Le chef religieux a remis à son visiteur un exemplaire du saint coran et de khassidas en guise de cadeaux, a appris Seneweb.