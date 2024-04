Touba : Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim vise deux importants volets

Implanté à Touba par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation vise deux importants volets : l'enseignement-recherche-administration et le service à la communauté et à la société dans les domaines de la santé, de l'analyse et du traitement de l'eau, de l'aménagement urbain et de l'énergie solaire à Touba.





C'est dans ce cadre que ce dimanche 21 avril 2024, une cérémonie de signature d'une convention de coopération, au CCAK-EF de Touba, entre l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) et l’université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK).