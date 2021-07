Touba: Le ministre de l'Elevage dévoile le prix de son mouton de tabaski

Touba: Le ministre de l

Dans le cadre de sa tournée nationale pour s'enquérir du niveau d'approvisionnement du pays en moutons, le ministre de l'Elevage et des productions animales était ce vendredi à Touba. Accompagné d'une forte délégation dont le gouverneur de Diourbel, Aly Saleh Diop a visité respectivement les forails de Ndindy et de Keur Kab.





Face à la presse locale, l'hôte de cité religieuse a fait le bilan de cette visite.





" J'étais très impressionné par un certain nombre d'éléments notamment la sécurité qui me semble très parfaite. Je remercie également les responsables des deux forails (Ndindy et Keur Kab) pour la bonne organisation du site " s'est-il réjoui.





Avant d'ajouter : " Une chose qui me semble aussi très importante, c'est que nous n'avons que la production nationale au niveau de ces deux forails. Il n'y a pas de sujets qui viennent des autres pays. Tout ceci c'est à l'honneur des éleveurs sénégalais. Touba est alimentée à travers la production nationale", a-t-il souligné.





Selon Aly Saleh Diop, le prix varie de 80.000 à 500.000 F Cfa au forail de Ndindy, une location de Touba. L'hôte de la capitale du mouridisme invite les Sénégalais à rationaliser leurs dépenses à l'occasion de la tabaski. Ainsi, le ministre de l'Elevage a dévoilé publiquement le prix du mouton qu'il a déjà acheté pour célébrer le sacrifice du prophète Ibrahim.





" Je parle sous le contrôle des témoins, j'ai acheté déjà mon mouton pour la tabaski à 80.000 F Cfa " révéle Aly Saleh Diop, membre du parti Rewmi.





Seneweb a constaté que l'affluence n'est pas encore importante au niveau des forails de Touba en cette veille de Tabaski.