Touba : Les promesses de Macky Sall devant Serigne Mountakha

C'est sous bonne escorte que le président de la République, Macky Sall, s'est rendu à Touba, ce lundi, en compagnie de la première dame, Marième Faye Sall. Une visite qu'il effectue chaque année, à l'occasion du Magal de Touba.Face au khalife général des mourides, Macky Sall a listé un ensemble de réalisations dans la ville sainte de Touba.Il s’agit, par exemple, d’un lot de forages et de châteaux d’eau. Ceci, dans le but de mieux approvisionner la ville sainte en eau. Dans le même sillage, le président Sall a annoncé un projet de grande envergure pour que les habitants de Touba puissent bénéficier d’une eau de meilleure qualité. Il en sera de même pour l’électricité.S’agissant des routes, Macky Sall compte, dès la fin de l’hivernage, inaugurer la route allant de Mbacké à Kael.Le président de la République s’est engagé, aussi, à apporter son appui à la réalisation de l’université Cheikh Ahmadou Bamba et a, dans ce sens, magnifié les efforts du khalife général des mourides.S’agissant de la lutte contre la Covid-19, Macky Sall a loué l’engagement de Serigne Mountakha allant dans le sens d’endiguer la propagation du virus, surtout avec le «ndiguel» sur le port du masque.Les plus grandes annonces concernent, par contre, le domaine de la santé. En effet, après l’achèvement de l’hôpital Matlaboul Fawzeini qui a coûté plus de 6 milliards de francs Cfa, le chef de l’Etat a annoncé l’érection d’un hôpital de niveau 3 dans la ville sainte. Cette infrastructure coûtera 32 milliards de francs Cfa, a annoncé Macky Sall.Il a, enfin, réaffirmé son engagement à participer activement à la modernisation de Touba, tout en demandant au khalife de prier pour le pays.Macky Sall et sa délégation, en compagnie du porte-parole du khalife, Serigne Bass Abdou Khadre, se sont ensuite rendus à la grande mosquée pour effectuer une «ziara» au mausolée de Serigne Touba.