Touba : Les terrifiantes images de la nappe d'eau souterraine qui menace la Grande mosquée et ses environs

Les images de la Nappe souterraine de la mosquée de Touba

L’annonce, hier, du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, était assez terrifiante. Les images sur le terrain le sont encore plus.





Dans un post sur sa page Facebook, Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma dévoile les images de la nappe souterraine qui menace la Grande mosquée de Touba et ses environs.





La vidéo ci-après a été tournée au domicile du défunt khalife général des mourides ; Serigne Saliou Mbacké, situé juste derrière la Grande mosquée. Les structures de la demeure du vénéré Khalife sont sérieusement menacées d’effondrement.





Devant les députés hier, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement avait jeté le froid dans la salle avec son annonce. «La nappe affleure autour de la Grande mosquée de Touba. (…) La zone en question était une cuvette argileuse qui a été remblayée pour usage d’habitation.