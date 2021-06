Litige foncier, Ordures à Touba : Cheikh Bass assène ses vérités au maire, aux chefs de village et aux délégués de quartier

Le khalife général des mourides a donné des nouvelles recommandations au maire de Touba, aux chefs de village et aux délégués de quartier. Serigne Mountakha Mbacké veut mettre fin à la série de litiges fonciers dans la capitale du mouridisme.Ainsi, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a présidé une rencontre périodique prévue tous les 03 mois avec l'édile Abdou Lahat Ka, les chefs de village, les délégués de quartier etc. Le porte-parole du khalife les a instruit de veiller au respect des interdictions dans la ville sainte.Évoquant le problème foncier, Cheikh Bass a annoncé la mise en place d'une commission pour superviser la gestion foncière à Touba. L'émissaire du khalife a exhorté les chefs de village et les délégués de quartier à redoubler d'effort pour éviter les litiges fonciers.A l'approche de l'hivernage, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a instruit aussi le maire Abdou Lahat Ka et son équipe de ramasser les ordures à Touba et d'effectuer le curage des canaux.