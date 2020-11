TOUBA-MBACKÉ / Habib Niang rencontre le Khalife, octroie des financements, offre des formations et fait adhérer à des mutuelles de santé.

Il aura réussi une forte mobilisation à Mbacké. Habib Niang, Président du mouvement " And Suxali Sénégal Ak Habib Niang" , après un réel bain de foule, se sera beaucoup réjoui de l'engouement suscité autour de sa structure. Recevant plusieurs associations et mouvements qui sont venus s'allier à lui, Habib Niang signalera avoir offert des séminaires de formation sanctionnés de diplômes, offert des cartes d'adhésion à des mutuelles de santé, dégagé des financements et mis à la disposition de la jeunesse, une machine de sérigraphie.L'hôte de Touba et de Mbacké ne manquera pas de saluer la mise en place par le Président Macky Sall d'un gouvernement d'union nationale avec notamment la main tendue à Idrissa Seck. Il affirmera, sans ambages, que le Sénégal ne dispose plus d'opposition significative.Le patron de "And Suxali Sénégal Ak Habib Niang" a été, quelques heures auparavant, reçu par le Khalife Général des Mourides, avec qui il a eu un entretien...