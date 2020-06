Touba / Meurtre du chanteur de xassida : Les aveux glaçants de Khalifa Ababacar Diop

Dans la nuit du 24 au 25 juin à Touba, un vigile en faction au domicile de Serigne Fallou Mbacké a informé la police du poste de Gouye Mbinde qu’un individu venait juste d'être poignardé mortellement à la suite d’une bagarre. Ainsi, deux patrouilles ont été déployées sur les lieux.





En effet, la victime est retrouvée couchée à même le sol, le corps recouvert de sang. Selon le vigile, l'homme a été assommé de coups de couteau. Les policiers ont constaté que ses blessures étaient assez flagrantes et assez profondes. Un trajet d'égorgement a été aussi remarqué sur lui. A en croire le lieutenant Moussa Faye, en charge dudit poste de police, les flics avaient deux problèmes après le constat des faits.





« J’ai tué une personne, j’ai tué une personne, j’ai tué une personne »





« On avait deux problèmes quand il s’est agi d'identifier la victime et le mis en cause. Ce dernier était déjà en cavale, mais on avait instruit tous les éléments de la brigade de recherches d'investir tout le secteur de la grande mosquée, de l'ancien cimetière, de la morgue etc. Ainsi, ces derniers sont tombés sur un individu dont les habits étaient tachés de sang gravement. L’homme a été interpellé », a-t-il déclaré.





Interrogé sur les faits, le mis en cause ne pouvait pas répondre et répétait sans cesse: « j'ai tué une personne, j’ai tué une personne, j'ai tué une personne ».





C’est ainsi qu’il a été embarqué en direction du poste de police de Gouye Mbinde. Finalement le présumé meurtrier a reconnu les faits devant les enquêteurs.





« J’ai venu à Touba pour faire mon allégeance auprès du khalife de Serigne Fallou Mbacké. Mais les chambellans de Serigne Abo Mbacké m'avaient demandé de rentrer jusqu’à demain. J'étais couché à la devanture de la grande mosquée parce que je n'avais pas où passer la nuit. Modou Lô m'a donné ordre de quitter les lieux en me signifiant que c’est interdit de dormir aux alentours de la grande mosquée. J’ai été atteint à coups de pierres lors de notre bagarre avant de prendre la fuite pour me réfugier à l'intérieur de la maison de Serigne Fallou Mbacké. Il m’a poursuivi jusqu’à là-bas », a-t-il retracé. Et selon toujours son récit, Modou Lô continuait à l’acculer avec des pierres.





«Je n’avais aucune alternative pour me tirer d’affaire. J’ai sorti mon couteau de genre "ouvre bouteille" pour me défendre », a tenté de se dédouaner le suspect.





En effet, il a planté plus de 03 coups au chanteur de khassidas avant de l'égorger carrément. Pris de peur, le présumé meurtrier s’est mis à terre auprès de la victime en criant : « j’ai tué une personne, j’ai tué une personne, j’ai tué une personne ».





Comment les enquêteurs ont pu identifier la victime





En effet, au début, les policiers ne connaissaient que le nom de famille du défunt. Ainsi ils ont fouillé un sachet contenant des livres coraniques ramassé lors des constatations; ils y ont découvert des numéros de téléphone. Ces attributaires desdits numéros, sollicités, ont finalement reconnu Modou Lô à la morgue de l'hôpital Ndamatou.





Son collègue M.G. dit être en compagnie de Modou Lô la nuit des faits à la grande mosquée pour une séance de récital de khassidas (kourel). Mais il était rentré vers 22 h en y laissant l’homme domicilié au quartier Darou Miname et marié à deux épouses.





Selon le lieutenant Moussa Faye, contrairement à des informations selon lesquelles le présumé tueur est un malade mental, il n'en est rien étant donné que ce dernier a répondu normalement aux questions des enquêteurs.





Selon des informations de Seneweb, le mis en cause, Khalifa Ababacar Diop dit être né en 1996 et serait venu de Dakar. Le présumé tueur de Modou Lô a été déféré ce vendredi matin au tribunal de grande instance de Diourbel pour Meurtre.