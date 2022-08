Touba : Patrouille avec la Police à Gare bou Makk, repaire des délinquants…

Vols, agressions, meurtres…ont fini d’écorner l’image du marché de Gare Bou Makk en plein cœur de la ville sainte de Touba où de jeunes délinquants dictent leur loi. Le dernier drame enregistré dans ce lugubre site remonte au 2 juillet dernier. Un garçon de 13 ans y avait été sauvagement tué et abandonné dans un bâtiment en ruine. Quelques jours après, un quadragénaire a également perdu la vie dans les mêmes circonstances.



Face à cette insécurité galopante, malgré les nombreuses descentes de la Police, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké a instruit les autorités compétentes de prendre les mesures idoines pour y remédier.



A trois semaines du grand Magal de Touba, le Commissariat spécial de Touba et ses unités (le poste de police de Gouye Mbind et commissariat de Ndamatou) ont fait une descente musclée dans ce terreau de la délinquance. Suivez les chaudes séquences de cette nuit de patrouille avec la police à Touba.