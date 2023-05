Touba: Selon Abdou Karim Fofana, la stabilité est le premier atout du Sénégal

La communauté mouride va célébrer ce dimanche le magal dédié au défunt troisième khalife général des mourides Serigne Abdou Lahad Mbacké.



Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, a fait le déplacement le samedi 13 mai 2023 à Touba pour effectuer son ziar auprès de la famille du bâtisseur,de l'homme véridique, de l'éducateur".



Après son audience avec le khalif de Serigne Sidy Mbacké, Abdou Karim Fofana est revenu brièvement sur la vie et l'œuvre de Serigne Abdou Lahad Mbacké.



Le porte-parole du gouvernement en a profité pour prêcher la préservation de la Paix et de la stabilité du pays. Selon lui, nous devons suivre les traces de nos érudits dont Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdou Lahad Mbacké, entre autres dignitaires religieux.



" La paix (la stabilité) est le premier atout diplomatique du Sénégal. Notre pays est reconnu dans le monde non pas pour son pétrole, son gaz, ses performances agricoles économiques, mais pour sa paix et sa stabilité dans la sous-région région Ouest-Africaine. Cette paix est l'œuvre de beaucoup d'acteurs sociaux politiques et des chefs religieux qui ont toujours su être des régulateurs sociaux", rappelle Abdou Karim Fofana.



L'hôte de la capitale du mouridisme invite les Sénégalais à suivre les enseignements de nos érudits qui ont participé à la préservation de la cohésion sociale.





" En 2023, si nous assistons à des crises économiques, sociales et sanitaires qui donnent l'opportunité à quelques hommes politiques de zapper les fondements de notre unité nationale, nous devons nous rappeler des enseignements de Serigne Abdou Lahad Mbacké, Serigne Fallou Mbacké [...]" recommande le porte-parole du gouvernement.



Regarder la déclaration de Abdou Karim Fofana à travers cette vidéo-dessous :