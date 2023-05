Touba : Un menuisier hypnotisé et dépouillé après avoir connu un charlatan sur Tik-Tok

La brigade de recherches (BR) de Touba a cueilli Serigne Dame Lô à son domicile situé au quartier Guédé. Ce célèbre marabout est accusé d'avoir hypnotisé puis délesté plus d'un million F CFA son client S. G.





Très actif sur Tik-Tok, le charlatan publiait des vidéos dans lesquelles il distribuait des billets de banque sous l'acclamation de ses disciples. Impressionné par les manœuvres de Serigne Dame Lô, le menuisier métallique S. G. l'a contacté pour solliciter des prières, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





"Il m'avait demandé mes prénom et nom et ceux de mes deux parents. Ensuite, Serigne Dame Lô m'a envoyé une bouteille contenant une eau bénite par le biais d'un taximan", déclare le plaignant devant les enquêteurs de la BR de Touba.





Mais le menuisier métallique est tombé sous l'emprise du charlatan, lorsqu'il a commencé à prendre ses bains mystiques. Hypnotisé, S. G. n'a cessé de lui envoyer de l'argent via des transferts électroniques jusqu'à dépasser le million de francs CFA.





Le plaignant a déposé une plainte sur la table du major Goudiaby, chef de service de la BR de Touba, lorsqu’il a retrouvé ses esprits.





Suite à l'enquête ouverte, les gendarmes se sont déployés très tôt au quartier Guédé pour procéder à l'arrestation du mis en cause au moment où il tentait de prendre la fuite.





Interrogé sur procès-verbal, Serigne Dame Lô a reconnu sans ambages les faits. Il a été déféré ce lundi au parquet de Diourbel pour escroquerie et charlatanisme.