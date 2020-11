Touba : Un violent incendie fait d'énormes dégâts au marché ocass

Un incident d'une rare violence s'est déclaré dans la nuit du mardi au marché ocass de Touba. Le feu s'est propagé au niveau de plusieurs bâtiments dont des centres commerciaux.





Selon des informations de Seneweb, les dégâts sont énormes. Les sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes durant plus d'une heure. Mais les éléments de la 23 ème compagnie d'incendie et secours peinaient à circoncire le feu à cause de la pénurie d'eau au niveau des bouches d'incendie dudit marché.





Les populations se sont mobilisées pour prêter main-forte à ces derniers. Ainsi, elles ont puisé des seaux d'eau en vue d'amoindrir le danger.





Seneweb a constaté que vers 02h du matin, certains commerçants n'avaient que leurs yeux pour constater leurs biens consumés par le feu.