Touba: Une mosquée "ibadou" fermée par la police religieuse

Un fait inhabituel à Touba ! Une mosquée a été fermée ce dimanche par le dahira Xudamul Xadim. Selon des sources de Seneweb, le lieu de culte appartiendrait à des " ibadou salafistes".





" Les populations du quartier Gare Boumag ne fréquentaient plus la mosquée. Les pratiques au niveau de ce lieu de culte n'étaient plus conformes avec les chartes de Touba et les recommandations du khalife", renseigne un membre du dahira Xudamul xadim à Seneweb.





Les éléments de la "deuxième police religieuse" ont procédé à la fermeture de la mosquée située au quartier Gare Boumag" dans la diplomatie. Ils ont longuement échangé avec l'imam. Finalement, ce dernier leur a remis les clés sur instruction d'une célèbre autorité religieuse établie à Dakar.





A noter qu'à l'image de la première " police religieuse " Safinatoul Amane", la structure Xudamul Xadim veille aussi au respect des bonnes mœurs et des interdictions dans la capitale du mouridisme. Mais elles collaborent aussi avec la police nationale et la gendarmerie dans le cadre de leur travail pour renforcer la sécurité au niveau de la ville sainte.