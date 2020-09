Tourisme domestique: Alioune Sarr invite les Sénégalais à découvrir les merveilles du pays

En effet, le ministre Alioune Sarr, pour donner l’exemple aux Sénégalais et aux résidents, s'est rendu, ce samedi 19 septembre 2020, dans les Îles du Saloum (Sénégal). Ici, venu avec sa famille, il a visité, tour à tour, l’hôtel de Djiffer, l’Île de Dionewar (Delta Niominka et Keur Papaye), le centre des femmes transformatrices de produits halieutiques, la réserve naturelle communautaire de Palmarin, et Ndangane Sambou.

«Valoriser la destination Sénégal et promouvoir le tourisme interne». C’est l'ambition du ministère du Tourisme et des Transports Aériens. Et c’est dans cette perspective que la tutelle s'aligne depuis un certains temps pour relancer ce secteur qui, il faut le dire, a été durement affecté par les effets de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), partout à travers le monde, au Sénégal notamment. Ce, en limitant les déplacements internationaux.Pour marquer une pause déjeuner, il s'est rendu à l’hôtel Patrick’s Lodge situé dans la commune de Palmarin Facao. Ce site touristique paradisiaque n'a rien à envier à ceux de Dakar et des autres pays du monde. Il est l'un des plus modernes de la zone et appartient à un couple belge. Lequel est en train d’y mener des travaux d'extension (Yokan Lodge) pour offrir plus de luxe aux clients.Après cette pause, le ministre a fait cap à Ndangane. Ici aussi, il a fait une balade en pirogue avec les Aventuriers du Saloum, à travers la mangrove et les Bolongs suivi d'un apéritif sur le banc de sable.Alioune Sarr a également visité la réserve naturelle communautaire (calèches avec bâches et coussins). Il s'agit du puits de sel ; la forêt des rôniers ; la vasière de mata ; et enfin, le site d'observation des hyènes (aperçu des hyènes au coucher du soleil).Selon le ministre, cette visite dans le Delta du Saloum a pour objectif de «promouvoir» le tourisme domestique. Ce, afin de permettre aux compatriotes sénégalais et aux résidents d’«accéder à une offre touristique attractive, diversifiée et compétitive».A l'en croire, «il y a des sites touristiques qui montrent le potentiel exceptionnel du pays en termes de ressources naturelles mais aussi de produits et d'activités culturelles et touristiques».L’agence «Les aventuriers du Saloum» est une agence basée dans le Saloum et fait des excursions à travers la zone. Pierre Diouf est son administrateur. Après avoir reçu la tutelle, il a exprimé un sentiment de satisfaction et d'espoir pour la relance de leurs activités qui, jadis faisaient bien leurs affaires.Ici, la Covid-19 a fait changer de cap ces jeunes guides touristiques. Aujourd'hui, leur objectif principal est de développer le tourisme local. Lequel, selon lui, se développe bien».