[Contribution] Tourisme et employabilité (Par Fawouzou Dème)

Malgré les défis continus d'isolement de la Covid-19 auxquels nous sommes confrontés, il a été inspirant pour nous, de voir une motivation plus accrue des uns et des autres pour en savoir plus sur le tourisme intérieur et son mécanisme de développement.Cela fait un an que le Covid-19 a atteint le monde du tourisme avec tous ses impacts à la fois négatifs, mais positif en ce sens qu'il nous a permis de repenser le tourisme international mais de changer de paradigme et d'intégrer le tourisme intérieur comme pilier principal du développement endogène de nos territoires. Cette analyse cherche à synthétiser la dialectique employabilité/emploi sous le prisme de l'harmonisation en terme d'osmose des projets et programmes sectoriels que nos décideurs ne parviennent toujours pas à opérationnaliser et à rationaliser après tant d'années de gouvernance pour des résultats mitigésle chômage, l'emploi des jeunes, la synergie et la complémentarité des programmes, l'interdépendance des secteurs de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aviculture, de l'élevage, de la culture, de l'artisanat, du commerce, de l'industrie, de la formation professionnelle avec le secteur du tourisme ont permis de comprendre que l'employabilité des jeunes n'est qu'un problème d'organisation et de structuration dans une gouvernance multifonctionnelle ou devrait se retrouver tous les décideurs de la chaine de valeur pour discuter échanger et harmoniser les programmes dans leur mise en oeuvre pour créer davantage d'emplois jeune et de favoriser l'auto emploi et l'entreprenariat pour développer, diversifier et intensifier l'économie sociale, solidaire et collaborative.Un élément structurel important à prendre en compte pour réussir tout cela est, que l'État est un ensemble cohérent de force, de départements et de structures ministérielles et le Gouvernement, une synergie interministérielle qui doit veiller à la mise en oeuvre cohérent des politiques et programmes