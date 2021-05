Tournée économique : Ndèye Saly Diop Dieng à la rencontre des femmes entrepreneurs de Nioro

(Nioro, envoyés spéciaux) - Ce vendredi 21 mai, la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a effectué une série d'activités dans le département de Nioro du Rip (Kaolack).

Ici, Ndèye Saly Diop Dieng, accompagnée de sa délégation, notamment des autorités administratives et territoriales, a visité, tour à tour, l'unité de transformation de farine améliorée de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum (Fepromas), le Daara de El Hadji Omar Ndao, à Darou Salam; le Daara Ala Mbaye de Nioro Diamagueune.







A l'issue de ces visites, Mme le ministre s'est rendue au Centre départemental d'assurance et de formation pour la femme (CEDAF) de Nioro du Rip. Ce, pour présenter et magnifier les réalisations des femmes bénéficiant de l’accompagnement par ledit centre, le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS).





Ici, l'autorité étatique a également remis des Attestations aux femmes bénéficiaires d'une session de formation en ingénierie sociale qui a été organisée par son ministère à travers le PADESS.





Il s'agit, d'une formation de quelques jours qui s'est tenue au courant de ce mois de mai. Selon Codou Bassène, une bénéficiaire, ce renforcement de capacités est venu à son heure et lui a permis d'élargir ses connaissances.