Tournoi Total Énergies : Total accompagne la CAN par un tournoi de foot

En accompagnement de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) dont la finale oppose le Sénégal à l'Égypte dimanche, Total Energies, partenaire de ce grand rendez-vous du football, a organisé un tournoi de foot en marge de l'événement.





Les quarts de finale sont disputés ce samedi 4 février et opposent :

TAD vs. GHT, Gie Keur Khadim vs. Entracom, Mbao vs. Siège, CSL vs. Sen Stock. Les 3e place et la finale se jouent ce dimanche 5 février.

Pour rappel, Total a également organisé un concours dénommé Big Draw qui a permis de distinguer des lauréats.