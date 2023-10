Tout ce qu'il faut savoir sur le gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique

Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique : Tout ce qu'il faut savoir sur l'évènement (Seneweb TV)



En prélude à la 19éme édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique qui se tiendra le 14 octobre 2023 à l’Hôtel KING FAHD PALACE de Dakar, Seneweb TV a reçu en plateau spécial le cabinet international ECO FINANCE ENTREPRISES, chargé de l'organisation de l'évènement.



Placée sous le haut patronage du chef de l'État sénégalais, Macky SALL, l’édition 2023 est spéciale car Il y aura la participation des entreprises venues des différents pays du continent africain, la présence des plus hautes autorités du pays et les personnalités les plus influentes du monde économique africain.



Pour rappel, le Gala TOP 100 Afrique s'impose donc comme un événement économique majeur en Afrique, favorisant la visibilité des entreprises dynamiques, attirant les investisseurs et mettant en valeur les réussites entrepreneuriales du continent. Célébrant l'excellence et l'innovation, cette cérémonie contribue indéniablement au développement économique et à la promotion de l'Afrique sur la scène internationale.



Regardez :