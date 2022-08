Trafic illicite de bois en Casamance : La gendarmerie fait tomber des réseaux à Samine et à Tanaff

La détermination des trafiquants de bois, en Casamance, se heurte à celle des éléments de la gendarmerie nationale.









Dans le cadre de la lutte contre la coupe et le trafic illicite de bois, de vastes opérations ont été menées par les unités de la Légion de gendarmerie Sud, conformément aux directives du Haut-Commandement de la maréchaussée.





Grâce à un dispositif de surveillance et de contrôle mis en place dans les réserves forestières du département de Goudomp, lit-on dans un communiqué de la gendarmerie, les brigades de Samine et de Tanaff ont mis la main sur un camion gros-porteur transportant une cargaison de 40 madriers et des centaines de pièces de bois de vène.





Pour mettre fin aux agissements de ces trafiquants, une enquête est immédiatement ouverte et des séries d'opérations ont été effectuées entre les 11 et 18 août 2022.





Selon la gendarmerie, les investigations menées ont vite permis la découverte d'une vaste organisation de trafic illicite de bois, avec la saisie d'autres stocks de vène dissimulés dans la forêt de Mangaroungou et au village de Saré Captaine, dans les départements respectifs de Goudomp et de Bounkiling.





Nos sources révèlent que l'enquête a également permis l'interpellation de cinq personnes et la saisie de 559 madriers, 132 plateaux, 170 poutrelles, 196 billons, deux tronçonneuses, des accessoires de coupe ainsi que deux camions gros-porteurs ayant servi au transport du bois.