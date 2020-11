[Document] Traite des personnes : L'incroyable découverte des gendarmes chez Kara Sécurité

La section de recherches de la gendarmerie a effectué une descente dans les centres de Kara Sécurité. Selon un document reçu, 43 personnes ont été interpellées dont six (06) à Ouakam, treize (13) à Guédiawaye, vingt (20) à la Zone B et quatre (04) à Malika.