Traitement du cancer au Sénégal : Pose de la première pierre du Centre national d’oncologie à Diamniadio

Le mois d'octobre semble se terminer sur une bonne note pour les malades du cancer. En effet, le Président Macky Sall a, ce samedi 30 octobre, posé la première pierre du Centre national d'oncologie (CNO) à Diamniadio, et dont la réception est prévue au plus tard le 15 novembre 2023, pour le traitement de tous les types de cancer.