Traitement du cancer : Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale se dote d’un registre de collecte de données

Les acteurs de la santé ont procédé ce 31 octobre au lancement du registre du cancer du Sénégal. Ce moyen de collecte, de stockage et d’interprétation des données relatives aux malades atteints de cancer est une institution médico-administrative qui a pour mission de répertorier tous les cas de cancer survenant sur un territoire défini et d’assurer l’exploitation à des fins statistiques et épidémiologiques du fichier ainsi constitué.









«C’est un moment très important car nous allons enfin disposer d’un registre du cancer qui va nous permettre en temps réel d’avoir des infos sur le cancer en termes de cartographie, de sexe, de type de cancer», a déclaré Dr Mamadou Moustapha Diop revenant sur ce lancement. Le directeur de la lutte contre la maladie renseigne qu’avec ce registre, les acteurs auront la possibilité de disposer de données probantes et de partir des estimations. D’après son explication, ce registre est gage d’une bonne planification, une bonne prise en charge du cancer et va permettre de disposer de données réelles et de qualité pour une meilleure prise en charge des patients.







«Le serveur est logé au ministère et nous avons prévu de former tous les acteurs qui sont au niveau de tous les hôpitaux privés comme publics», a fait savoir le directeur de la lutte contre la maladie. Ce dernier affirme que ce registre va aussi permettre d’améliorer la prise en charge du cancer.