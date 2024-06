Transition durable : la ville de Dakar inaugure les Installations Pilotes d’Efficacité Énergétique du Building Communal

C’est acté ! Le Building Communal de Dakar est désormais doté de nouvelles installations pilotes d’efficacité énergétique. En effet, lors de l’inauguration de ce projet de lutte contre le changement climatique, le maire Barthélémy Dias, député-Maire de la ville de Dakar, s’est félicité du succès de cette initiative phare entretenue dans le cadre de la Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA).









Devant des partenaires stratégiques dont l’Union Européenne et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement, l'Élite de la capitale atteste « que ce projet, qui intègre des panneaux solaires, un éclairage LED économe en énergie est un jalon crucial vers une transition énergétique durable. Ces installations permettent de réduire la dépendance aux énergies non renouvelables et de minimiser l'empreinte carbone de la ville ».





S’inscrivant dans le Plan d’Action pour l’Accès à l’Énergie Durable et le Changement Climatique de Dakar, ce programme permet d’avoir un système de climatisation performant. Il aborde également les enjeux d’adaptation, d’atténuation et d’accès à l’énergie durable. Et, a déjà montré des résultats prometteurs avec la décarbonation d’édifices publics tels que la cathédrale de Dakar et certaines mosquées.





Ainsi à l’occasion de la cérémonie d’inauguration qui s’est tenue ce 13 Juin 2024 au Building Communal de Dakar, Barth a exprimé sa gratitude envers les partenaires européens et espagnols. Il indique d’ailleurs que cette collaboration renforce la position de Dakar en tant que leader dans la lutte contre le changement climatique en Afrique.