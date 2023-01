Transition écologique : BaEauBab Sénégal lance sa nouvelle bouteille d’eau en verre et s’engage avec le groupe Accor

BaEauBab Sénégal lance sa nouvelle bouteille d’eau en verre et s’engage avec le groupe Accor

Après plus de 19 ans d’expérience dans la production d’eau minérale (eau pure) en Afrique occidentale, BaEauBab Sénégal s’est fixé un nouvel challenge, à savoir : la transition écologique. Ainsi, pour atteindre cet objectif, la société a mis en place des bouteilles d’eau en verre dont la cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce vendredi 13 janvier 2023, à Novotel Dakar. Une rencontre au cours de laquelle, le groupe hôtelier international Accor, à travers Monsieur Naoufel Chtara, Directeur général de Novotel & Ibis Dakar, et Monsieur Alioune Ndiaye, Directeur général de BaEauBab Sénégal, ont signé une convention de partenariat.









Le groupe Accor a fait confiance à BaEauBab Sénégal





En effet, pour cette transition écologique, le groupe Accor a fait confiance à BaEauBab Sénégal pour atteindre son objectif zéro carbone d´ici 2050. Le groupe hôtelier s´aligne ainsi sur l´objectif le plus ambitieux de l´Accord de Paris sur le climat, à savoir : limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, avec « zéro plastique à usage unique » dans tous les hôtels Accor au Sénégal.





Un engagement en faveur de l’environnement





Cette nouvelle bouteille d’eau en verre reflète l’engagement de BaEauBab Sénégal en faveur de l’environnement. Selon son Directeur général, ce partenariat exclusif avec Accor va durer autant que possible.





Accor, un groupe de 4 500 hôtels à travers le monde





Avec 4 500 hôtels à travers le monde, Accor est le premier groupe hôtelier international à s´engager sur le long terme pour atteindre l´objectif net zéro carbone d´ici 2050. Selon le Directeur général de Novotel & Ibis Dakar, à travers ce partenariat exclusif, toutes les bouteilles d’eau en plastique que le groupe utilisait pour sa clientèle vont désormais basculer en verre.





« Le verre est la solution idéale »





Madame Adeline Pinto, responsable hôtels et restaurants et chargée de projet à BaEauBab Sénégal, dans sa présentation du produit, a expliqué que ce projet de mise en place de la nouvelle bouteille d’eau en verre a débuté il y a 6 mois, avec pour objectif de mettre en place des bouteilles de format un litre et 0,5 litre. Pour elle, le verre, étant une matière 100% recyclable, est la « solution idéal » pour lutter contre les déchets plastiques.





La chargée de projet a, par ailleurs, rassuré que BaEauBab a mis en place une logistique dédiée au transport de ces bouteilles d’eau en verre afin de les livrer aux clients.





L’évènement a enregistré également la présence de Monsieur Fabio Gonsalves, Directeur général de l’hôtel Pullman Dakar Téranga, de Monsieur Saliou Dieng, représentant du ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, de Madame Absa Ndoye, responsable Marketing et Communication de BaEauBab Sénégal, des invités de marque, entre autres.





Leader et pionnier en Afrique occidentale





Pour rappel, BaEauBab Sénégal est leader et pionnier en Afrique occidentale en embouteillage sous format de 19 litres, installation de système de traitement, montage de refroidisseurs d’eau et vente d’accessoires pour l’eau. La société utilise un système de traitement basée sur la dernière technologie dans la nanofiltration de l’eau, en partenariat avec H2O innovation Inc. du Canada. Et son système de production est entièrement automatique.