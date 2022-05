Transition énergétique dans les pays en développement: « Il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an » (Onu)

La transition énergétique dans les pays en développement a été longuement abordée par le président Macky Sall et son hôte, le secrétaire général des nations unies, Antonio Guterres qui a passé Iftar au palais de la République, ce dimanche 1er mai 2022. Un sujet qui « tient à cœur » le chef de l’Etat qui a plaidé pour « une transition juste et équitable ».



« Depuis le sommet de Paris sur le climat, nous devons continuer là aussi à accompagner les efforts de nos états qui sont les moins pollueurs mais qui également sont les plus grandes victimes des changements climatiques. A ce niveau il faut des solutions et une transition juste et équitable, privilégiant la mise à disposition des ressources naturelles du continent africain dont le gaz pour pouvoir accompagner cette transition », plaide le président en exercice de l’Union Africaine.



Une position que partage le secrétaire général de l’Onu qui a rappelé aux pays développés, hyper pollueurs, leur engagement d’accompagner les pays en développement vers une transition énergétique.



« Les pays développés se sont engagés à apporter une aide financière et technologique aux pays en développement afin de permettre une transition vers les énergies renouvelables et les emplois verts. Il est temps de passer aux actes. Il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an faite à Paris », a déclaré Antonio Guterres.