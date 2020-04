Transport de vivres : Dr Babacar Diop crie au scandale et prévient

Malgré les précisions du ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, le coût du transport des vivres fait toujours débat. Le leader des Fds crie au scandale et prévient "que d'autres de même nature seront au goût du jour, après l'éradication du Covid-19 au Sénégal". Extrait vidéo .