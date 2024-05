ULRK Préda - Antwè yè é dèmin

ULRK est un artiste des temps modernes dont la musique oscille entre pragmatisme et pensées toxiques. Bien que son parcours puisse sembler inattendu, il n'est en réalité pas étranger à l'univers musical.





Originaire de l'île de la Guadeloupe, ULRK a émergé de la scène Reggae / Dance hall au cours des années 2010. À cette époque, il se faisait connaître sous le pseudonyme de "Préda". Son style musical hétéroclite et ses textes parfois sulfureux ont rapidement captivé l'attention du public, lui permettant de jouir d'un certain engouement.





Cependant, ULRK a pris une pause artistique de dix ans, au cours de laquelle il a eu l'occasion de mûrir et de développer un regard plus tolérant sur le monde qui l'entoure. Cette période de réflexion l'a incité à revenir sur la scène musicale, cette fois sous un nouveau nom de scène, ULRK, et avec des thématiques actuelles. L'année 2022 a marqué ce retour improbable. ULRK a offert au public son projet intitulé "NEG A ZIE BLE" (noir aux yeux bleus),





ULRK se définit lui-même comme une artiste qui chante “uniquement quand il a quelque chose à dire..." Cette approche témoigne de sa sincérité artistique et de son désir de s'exprimer à travers sa musique de manière authentique, abordant des sujets qui lui tiennent à cœur, même s'ils peuvent être controversés ou provocateurs.





Depuis son retour sur la scène musicale, ULRK offre un regard neuf sur sa musique et continue d'explorer les aspects les plus sombres et lumineux de son art, tout en captivant l'audience avec sa voix et son style uniques. Son parcours atypique et sa musique intrigante font de lui un artiste à suivre de près dans le paysage musical contemporain.