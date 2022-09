Un agent de police s'aplatit sur un véhicule en marche : les détails de l'affaire...

Une scène fait le tour des réseaux sociaux, depuis vingt-quatre heures. Un agent de la circulation s'est carrément aplati contre un véhicule qui roulait pour tenter de le stopper. L'incident s'est déroulé à environ trente mètres après le rond-point de Colobane.



D'après quelques témoignages, le policier a fait signe à l'automobiliste de s'arrêter bien avant qu'il n'arrive à son niveau. Le propriétaire du véhicule avait même donné des signes d'obtempération. Il a, ainsi, ralenti cinq mètres avant d'arriver à hauteur de l'agent de circulation.



Toutefois, quand ce dernier s'est approché pour les formalités d'usage, le gars, à la surprise générale, a foncé directement sur lui. Pris de panique, le policier s'est jeté sur le capot du véhicule en marche, visiblement pour éviter que la voiture lui écrase les jambes. D'après nos sources, c'est parce que la voiture lui a foncé dessus que l'agent s'est précipité dessus.



L'automobiliste a, ensuite, entamé une course folle de quelques mètres. Ce qui a valu cette scène insolite et ubuesque.



Un spécialiste en questions sécuritaires nous renseigne toutefois que le policier aurait pu user d'une autre méthode et qu'il a mis en danger sa vie inutilement. "Il aurait pu se dégager et prendre le numéro d'immatriculation. Ou bien sortir son arme. Ce qu'il a fait n'est pas ce qu'on enseigne dans les écoles de police."