Un an après : Ce que OTD laisse aux jeunesses socialistes

Cela fait exactement un an que Ousmane Tanor Dieng nous a quittés. Une occasion pour Seneweb de revenir sur des aspects essentiels de la vie du défunt secrétaire général du Parti socialiste et président du Haut conseil des collectitivités territoriales (Hcct). C'est justement à cet exercice que s'est prêté Fakha Touré. Dans cet entretien accordé à Seneweb, le porte-parole des jeunesses socialistes fait un témoignage saisissant sur son défunt leader et se prononce sur l'avenir du PS.