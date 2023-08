Un chauffeur de Yango fonce sur sa cliente et s'enfuit avec ses trois téléphones

La société de taxi en ligne Yango, qui a fini de s'imposer dans le secteur du transport sénégalais, particulièrement à Dakar, est au cœur d'une histoire rocambolesque, suite à une agression survenue hier jeudi 24 août et impliquant l’un de ses chauffeurs. Une cliente du nom de Maimouna Thiam a contacté ce vendredi la rédaction de Seneweb.





En effet, la dame déclare avoir été victime d’agression dans la nuit du jeudi 24 août, aux alentours de 22 h, de la part d’un chauffeur de taxi Yango. Poursuivant, elle explique qu’elle a commandé le taxi depuis les urgences de l'hôpital Général Idrissa Pouye (ex-CTO) où elle avait hospitalisé sa sœur, pour rentrer chez elle aux Maristes. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Le chauffeur du Yango l’a emmené vers une destination inconnue avant de s'enfuir avec ses téléphones et son sac qui contenait des documents importants.





«Hier soir, j'ai quitté le CTO pour rentrer chez moi aux Maristes avec mon fils et ma petite sœur qui devait rentrer à la cité Soprim. C’était vers 22 h. Nous avons commandé un taxi Yango. Mais le chauffeur nous a emmenés loin de chez nous. Lorsque j’ai senti qu’il avait dépassé de loin notre destination, je l'ai interpellé pour lui dire qu’il était allé loin et que nous n'allons pas payer cette distance. C’est là qu'il a freiné», témoigne la victime.





Poursuivant son récit, elle informe que «sur le coup, il a confisqué de force le téléphone de mon fils. Lorsque je suis descendue pour intervenir, il a foncé sur moi et a démarré la voiture. Il s’est enfui avec mon sac qui contenait de l’argent, ma carte d’identité, des documents, deux téléphones iPhone et trois autres de marque Samsung et les papiers de ma sœur malade qui est décédée malheureusement ce vendredi 25 août. On a eu tous les problèmes du monde pour faire la levée du corps au CTO, ce matin», raconte-t-elle.





La dame dit avoir contacté les responsables de Yango pour identifier le chauffeur, mais ces derniers refusent de coopérer, d’après elle. «J’ai appelé Yango pour leur informer. Ils nous ont fait savoir qu’ils vont le retrouver avec le numéro qui a passé la commande. Mais, à notre grande surprise, les services de Yango reviennent pour nous dire qu’ils sont désolés et nous conseillent de porter plainte, alors qu’ils devaient nous donner des traces puisqu’ils enregistrent les commandes avec des numéros bien identifiés. On ne comprend pas. Ils n’ont fait aucun effort», s'est lamentée la victime.





Seneweb a pris le soin d’appeler un des responsables du service administratif de Yango, Mame Malik Guèye. Ce dernier dit ne pas être au courant de l'incident. Il précise que la première chose que la dame doit faire, c’est d'aller déposer une plainte à la police. Car, "toute volonté de collaborer avec la police entre dans le cadre d'une enquête judiciaire", précise-t-il.





Dans le cas contraire, "le service de Yango ne peut pas livrer les donnés personnelles de ses chauffeurs qui sont des adhérents à leur plateforme", soutient M. Guèye qui souligne que "seule la police est habilitée à faire cette vérification".





À préciser que depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, l’entreprise Yango est remise en question par des clients qui dénoncent la hausse des prix ou encore des taxes dus à des itinéraires que certains chauffeurs de Yango empruntent exprès pour augmenter le tarif du transport.