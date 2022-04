Un producteur sénégalais au sommet du reggae mondial : Mystik Ogueudun, avec la compilation « NO WAR RIDDIM ».

Alors que le monde est alerté par la guerre en Ukraine, « NO WAR RIDDIM » rappelle avec la force du verbe et de la mélodie que l’humanité n’a pas besoin de guerre. Cette compilation du label «Gaïndé Culture» est un délice musical qui regroupe plus d’une vingtaine d’artistes du monde entier. Ce projet « NO WAR RIDDIM » est un véritable chez-d’œuvre qui a vu se côtoyer des voix sublimes et autorisées du reggae mondial. Orchestrée par la méticuleuse direction artistique de Mystik et ponctuée entre autres par la voix imposante de Richie Man, celle à la fois enragée et sensuelle de Awa Fall, l’infatigable et solennel timbre de Lucas Jah, la voix charismatique et mélancolique de Jahmilk, cette compilation est à consommer absolument et sans effet secondaire. Vous y trouverez Yoskel (Cameroun), Lutan Fyah et Kumar Fyah (Jamaïque), Ozborn, Diarra Jah et Bomboro Kosso ( Burkina Faso), Ousmane (France), Lucas Jah (Gabon) Awa Fall (Italie/Sénégal) et les artistes sénégalais Reema Juuf, Lan Netty, Mistic Voice, Sista Ouly, Donald Boucal, Ousman Jrs, Xipili, Latif Ndiaye et Mystik Ogueudun lui-même.





Il faut dire que le label Gaïndé culture n’en est pas à son premier coup d’essai. Nous nous rappelons de son projet « WONTANARA RIDDIM » qui a connu un grand succès, surtout au niveau international et dans la Diaspora.

Ce nouveau projet est donc une confirmation du talent et du travail de ce digne fils du Sénégal qui est en train d’abattre un travail colossal dans le domaine de l’industrie musicale. Cet originaire de la région de Thiès du Sénégal et des Sérères Ndut nous sert à chacune de ses productions des mélodies et des cultures de différents horizons et nous fait découvrir des talents du monde entier. Ancré dans sa culture sénégalaise et africaine, Mystik, auteur en même temps de ce projet musical, s’intéresse aux questions qui interpellent le monde et aux enjeux du continent africain. Entre Anglais, Wolof, Français et autres langues africaines, NO WAR RIDDIM nous emporte et nous berce dans les réalités chantées de notre monde actuel.





Ce projet, très attendu par les fans et mélomanes amateurs de reggae, sera certainement une agréable surprise pour celles et ceux qui le découvriront pour la première fois.





NO WAR RIDDIM est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. En attendant, dégustez le medley ci-dessous.





Rédacteur de l’article : Mac Mic