Une délégation de l’ESSEC en visite à l’AIBD

Ce vendredi 1 juillet 2022, l’Aéroport international Blaise Diagne a reçu la visite de d’une délégation de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) de Paris, spécialisée dans la formation d’étudiants et de cadres d’entreprises. La forte délégation composée d’étudiants, de partenaires et de responsables de l’école, est venue s’enquérir du mode de fonctionnement de l’AIBD. Ils ont été reçus par le directeur général de l’AIBD, Doudou Ka et Cheikh Thiam, Directeur général adjoint. Ce dernier, à travers une présentation très riche en enseignement, a rappelé les ambitions de l’aéroport qui vise à être un hub aérien en termes de transport de passagers et de fret aérien et qui cherche, également, à vulgariser ses meilleures pratiques pour en faire profiter d’autres pays de la sous-région et du continent.









Profitant de l’occasion, le directeur de l’AIBD a rappelé le rôle des infrastructures de l’aéroport et du futur port de Ndayane dans l’atteinte des objectifs assignés par le chef de l’Etat de faire de Diass un véritable hub aérien.





L'ESSEC, depuis une dizaine d'années, a créé un campus en Afrique, précisément au Maroc dans le but de contribuer à la formation d'étudiants ou de cadres originaires d’Afrique subsaharienne. Ce, dans l'optique de construire ensemble un modèle de développement économique en adaptant les méthodes et théories aux réalités du continent africain. Selon Franck Vallerugo, professeur à l’ESSEC, il est vrai que l'environnement des hub est très concurrentiel mais avec la création de la compagnie aérienne, des opportunités s'ouvrent à l'aéroport mais également à toutes les zones autour en termes de développement et de désengorgement.