Une éclipse a plongé l'Argentine et le Chili dans le noir

Une éclipse totale du soleil a obscurci le ciel sud-américain pendant deux minutes ce lundi 14 décembre.





Le sud du Chili et de l'Argentine ont été plongés dans l'obscurité pendant plus de deux minutes le 14 décembre en début d'après-midi, quand la lune a totalement recouvert le disque solaire, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.





Le spectacle a été total en Argentine, dans la région de Bariloche (sud) où étaient rassemblés sous un ciel maculé de bleu des milliers de personnes portant des lunettes de protection contre les rayons solaires.





En revanche le spectacle a été en partie gâché au Chili, à 800 km au sud de la capitale Santiago, par une pluie tombée sans discontinuer, de gros nuages noirs empêchant de distinctement voir la partie de cache-cache entre le Soleil et la Lune.





Dans la ville touristique de Pucon, au pied du lac Villarrica, les averses n'ont cessé d'augmenter en intensité au cours de la matinée, laissant peu d'espoirs d'entrevoir l'alignement Terre-Lune-Soleil, prévu à 13H00 locales, soit 16H00 GMT, pendant précisément deux minutes et neuf secondes.





Deux éclipses totales par an





Mais au moment de l'éclipse, les nuages ont perdu en épaisseur au-dessus de la plage du lac où étaient réunies des milliers de personnes couvertes de vêtements de protection contre la pluie. "C'était magnifique, unique. On n'avait pas beaucoup d'espoir de la voir à cause des nuages, mais c'était unique quand le ciel s'est ouvert. Un miracle!", s'est enthousiasmé Matias Tordecilla, 18 ans, transcendé par le spectacle qu'il a vécu. "C'est quelque chose que vous ne pouvez pas seulement voir avec vos yeux, mais que vous pouvez sentir avec votre corps", a ajouté le jeune homme, qui a fait plus de 10 heures de route en famille pour vivre ce spectacle cosmique.





La trajectoire de l'ombre lunaire, cette bande étroite de 90 km où le noir a été total, a débuté dans l'océan Pacifique, a atteint les terres chiliennes avant de traverser la Cordillère des Andes, puis a parcouru le sud de l'Argentine d'ouest en est avant de se poursuivre dans l'océan Atlantique sud.