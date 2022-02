Une énorme plaque de glace s'écrase sur leur pare-brise

Une énorme plaque de glace s'écrase sur une voiture

Une famille qui circulait sur une autoroute dans l’État de New York a eu une grosse frayeur lorsqu’une énorme plaque de glace s’est envolée d’un véhicule en train de doubler et a atterri sur son pare-brise. Selon les estimations de la famille, la plaque pesait environ 200 kg et se déplaçait à environ 90 km/h.