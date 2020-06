Une mère abattue alors qu’elle accouche dans un abri de jardin en Afrique du Sud

Meurtre d'une jeune femme en Afrique du Sud

Un fait divers particulièrement sordide.

En Afrique du Sud, une femme de 32 a été abattue alors qu’elle donnait naissance à son quatrième enfant dans un abri de jardin, rapporte The Daily Mail. Dimanche 21 juin, vers six heures du matin, deux hommes ont fait irruption et ont tiré en direction de l’abri, tuant Shaida Nathan et son bébé.





Selon la police, les auteurs voulaient s’en prendre aux deux fils de la victime, présents à ce moment-là. Blessés, ils ont été emmenés à l’hôpital. L’actuel état de santé de ces derniers n’est pas clair. Le dernier enfant de la victime vit en famille d’accueil.





Recrudescence de meurtres de femmes et d’enfants

Il pourrait s’agir d’un règlement de compte mais la police ne l’a pas confirmé. Les faits se sont produits dans une banlieue du Cap connue pour son taux élevé de criminalité.





Le 13 juin dernier, le président de l’Afrique du Sud Cyril Ramaphosa avait condamné la “recrudescence de meurtres de femmes et d’enfants” dans son pays. La veille, le corps d’une jeune femme avait été retrouvé sous un arbre à Dobsonville, dans le township de Soweto. Quelques jours auparavant, une femme enceinte de huit mois avait été poignardée et retrouvée pendue à un arbre dans un champ de Roodepoort.





Récemment, une femme de 25 ans a également été tuée par un homme armé d’une hache et d’un couteau. La semaine dernière, une autre femme de 26 ans a été poignardée à mort par son ex-petit ami chez elle.