UniverSalon : Le Sénégal révolutionne l’orientation des bacheliers avec un salon inédit

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Formation professionnelle et technique, a présidé la cérémonie d’ouverture du premier Salon universitaire de l’orientation, de l’apprentissage et de la formation (UniverSalon). Ce 13 juin, le Centre international de commerce extérieur du Sénégal (CICES) a ouvert ses portes à tous les acteurs de l’éducation nationale, du corps professoral aux apprenants, pour accompagner l’orientation des nouveaux bacheliers et promouvoir l’employabilité des jeunes. Durant trois jours (13, 14 et 15 juin), les élèves ont l’opportunité de s’informer sur les choix de filières de formation en tenant compte de leurs aptitudes et de leurs aspirations.









Au cours de cet événement, il a été souligné que de nombreux élèves sénégalais s’inscrivent dans des filières qui ne correspondent ni à leurs compétences ni à leurs aspirations. À cet effet, pour prévenir les choix hasardeux ou influencés par des tiers, ce salon offre aux apprenants la possibilité de faire des choix éclairés. « UniverSalon, dans une perspective pédagogique, ambitionne de corriger ces écueils. C’est pourquoi nous avons réuni, dans un espace unique, l’ensemble des filières de formation disponibles au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, ainsi que dans la plupart des institutions privées, afin que les élèves, futurs bacheliers, disposent d’un éventail de choix aussi large que possible pour déterminer l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur avenir », a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur.





Pour promouvoir l’excellence de l’enseignement supérieur sénégalais, la conseillère technique du ministère de l’Éducation nationale, Maïmouna Diakhaté, a salué cette première édition, qui marque un tournant historique dans l’approche de l’éducation et de la formation, contribuant à la construction d’un capital humain de qualité, gage du développement national.





Les ministères de la Formation professionnelle et technique et de l’Éducation nationale ont salué cette convergence ministérielle qui, à travers ce salon, témoigne de leur vision commune et de leur engagement indéfectible en faveur de l’excellence éducative et de la démocratisation de l’accès au savoir.





Ce forum constitue une plateforme de découverte et d’échanges sur les multiples parcours possibles pour les jeunes, à travers les stands des structures universitaires représentées. Pendant ces trois jours, des panels seront animés en présence des recteurs des universités publiques, des directeurs des centres des œuvres universitaires, des directeurs des instituts supérieurs d’enseignement professionnel, des responsables des établissements d’enseignement supérieur privés, ainsi que d’autres acteurs, afin de prodiguer des conseils et des orientations aux élèves et à leurs parents.