Université de Bambey : Remise de diplômes de 30 médecins de la 1ère promotion

Trente nouveaux médecins issus de la première promotion du département de médecine de l’UFR en Santé et Développement durable de l’Université Alioune Diop (UAD) de Bambey ont reçu, ce samedi 25 mai 2024, leur parchemin.



Des universitaires, d’autres autorités, des proches de ces récipiendaires ont assisté à la cérémonie de graduation de cette première promotion qui porte le nom de l'ancien Recteur de l'UADB, Pr Lamine Guèye.



Le Pr Ousseynou Ka, directeur de l’UFR Santé et développement durable de l’UADB a salué les efforts consentis par le personnel de l'université pour réussir ce pari. Il a conseillé aux nouveaux médecins issus de la première promotion de l'Université Alioune Diop de Bambey d'être au service de leurs patients.



Quant au Pr Adama Kane, l'un des deux ambassadeurs de cette promotion, ces nouveaux médecins ont acquis suffisamment de compétences et d'expérience pour servir leur nation dans les structures sanitaires du pays.



