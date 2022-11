Université de Ziguinchor : Des enseignants chercheurs en croisade contre les conceptions ethniques

L'idéologie ou la réflexion ethnique figée dans nos sociétés africaines est la source des différents conflits en Afrique. "Les conflits au Sahel et dans d'autres pays où zones n'est que le fruit des ces conceptions ethniques". Telle est la vison de l'enseignement chercheur Paul Diédhiou, président du Laboratoire de Recherche en Sciences Économiques et Sociales (LARSES),) de l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'universitaire est d'avis que le colon a créé cette conception pour diviser les africains, et que malheureusement, ces derniers n'ont pas les outils nécessaires pour déconstruire celle-ci.