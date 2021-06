Université virtuelle du Sénégal : L’Eno de Podor ouvre ses portes aux étudiants

C’est officiel ! L’espace numérique ouvert (Eno) du département de Podor a ouvert ses portes aux étudiants. Le président de la République, Macky Sall, qui est en tournée économique dans la zone, a procédé à son inauguration, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Cheikh Oumar Anne, du Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, du maire de Podor, Aïssata Tall Sall, entre autres.Financée à hauteur de 800 millions de francs Cfa, cette plateforme d’enseignement et d’échanges et de recherche est un bâtiment flambant neuf de deux niveaux de 1400 mètres carrés bâtis. Elle comprend : un espace d’accueil, une salle de télémédecines, de deux open space de 100 postes de travail chacun, un amphithéâtre de 200 places, un espace administratif, une salle de visioconférence pour petit groupe, une cafétéria, entre autres.