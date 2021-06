Université virtuelle du Sénégal : Macky lance les travaux de l’Eno de Boki Diawé

Les populations de la commune de Boki Diawé (Matam) auront très bientôt leur Espace numérique ouvert (Eno). Le président de la République, Macky Sall, qui est en tournée économique dans le Fouta, a lancé les travaux, après avoir inauguré l’hôpital Abdoul Cissé des Agnams. La cérémonie officielle de pose de la première pierre s’est tenue, dans l’après-midi de ce lundi 14 juin, en présence du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, des autorités administratives et territoriales, des populations, entre autres.Il s’agit ici, d’une plateforme d’enseignement, d’échange et de recherche qui sera érigée dans un bâtiment de deux niveaux. Il est l’antenne de l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs) et destiné aux étudiants de l’Uvs.En effet, selon le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, cet Eno de Boki Diawé s’inscrit dans le cadre du projet de construction des 46 Espaces numériques ouverts qui seront réalisés dans les 46 départements du Sénégal.Cheikh Oumar Anne signale que ledit projet, à l’initial concernait 45 Eno pour un montant global de 60 milliards de francs Cfa qui sera financé par l’Etat.De l’avis de la tutelle, l’Eno est un projet novateur du président de la République, Macky Sall, qui a permis de « démocratiser » l’Université au Sénégal, avec la réalisation des Eno un peu partout à travers le pays.