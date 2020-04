Covid-19: Serigne Mountakha appelle les populations à aider les talibés

Le Khalife Générale des mourides Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de Serigne Mame Mor et Serigne Khaly Diakhaté a fait une nouvelle recommandation aux mourides et la communauté musulmane dans ce contexte marqué par la Covid-19.Après avoir prié pour le Sénégal, le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké a rendu grâce à Dieu et au fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba.Pour la déclaration de ce jour, le patriarche de Touba a demandé à tous les musulmans et mourides du monde de venir en aides aux talibés vivant dans les daaras (écoles coraniques) qui ne peuvent plus sortir à cause de la pandémie du Covid-19.Cependant, Serigne Mountakha a précisé que pour apporter les aides, les bienfaiteurs n’ont pas besoins de mobiliser les dons dans des endroits. Ils peuvent aller au daaras le plus proche afin d’éviter les rassemblements.Pour finir, le Khalife général des mourides a prié pour que la paix sociale revienne au Sénégal.