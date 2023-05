Utilisation du numérique : Le ministre Me Moussa Bocar Thiam lance un message fort à la jeunesse

La région de Tambacounda a accueilli, mardi 2 mai, la caravane nationale du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique aux couleurs de « Sénégal Connect ». Ce, après Kédougou où Me Moussa Bocar Thiam a visité les locaux de l’espace Sénégal Services et rencontré les autorités administratives et territoriales, des start-up et des jeunes de la région.









Les jeunes sénégalais invités à saisir les impacts positifs du numérique





Accueilli par le gouverneur Omar Mamadou Baldé, qui a magnifié et salué vivement l’initiative qui, selon lui, est « heureuse et importante » à plus d’un titre, le ministre est revenu au cours de cette rencontre tenue à la Gouvernance de Tamba sur les enjeux du numérique et les objectifs de sa caravane. L’autorité étatique a également profité de l’occasion pour lancer un message fort à la jeunesse dans un contexte marqué par la recrudescence des dérives notées sur internet en général et les dans les réseaux sociaux en particulier. En effet, la tutelle a invité les jeunes sénégalais à saisir les impacts positifs du numérique (les nouveaux métiers tels que : influenceurs, entre autres).





Le ministre a également exhorté les start-up, les jeunes, les étudiants, entre autres, de Tambacounda à venir participer massivement à la Semaine du numérique prévue du 16 au 20 mai 2023, au Grand Théâtre national de Dakar.





L’initiative qualifiée d’«inclusive et équitable »





Après le département de Tamba, Me Moussa Bocar Thiam s’est rendu à Bakel où il a bouclé la journée. Ici également, le ministre et sa caravane ont été accueillis vers 22h par les autorités administratives et territoriales ainsi que les populations venues des quatre coins de la localité, malgré l’heure tardive. A l’issue de cet accueil chaleureux, la foule s’est dirigée à la place Macky Sall où s’est tenue une rencontre entre le ministre et ses compatriotes. Au cours de cette réunion, l’adjoint au maire, le président du Conseil départemental, le responsable de l’espace Sénégal Services de Bakel notamment, ont tous salué et apprécié à sa juste valeur l’initiative du ministre qu’ils qualifient d’«inclusive et équitable ».





Le responsable de Sénégal Services, Alphousseynou Sall, après avoir félicité le président de la République pour la mise en place de cet espace au profit des jeunes de Bakel, a par ailleurs, saisi cette belle tribune pour poser quelques doléances sur la table de la tutelle. « Monsieur, le concept « Sénégal Connect » m’interpelle étant un natif du département. Bakel est distant de Dakar de plus de 600 kilomètres. Aujourd’hui, le numérique constitue un facteur indispensable pour l’émergence de tout pays. A ce titre, nous demandons la connectivité de toutes les communes du département », a-t-il posé.





« Il est important que l’on en fasse un usage responsable »





Me Moussa Bocar Thiam, pour sa part, a tenu à sensibiliser les jeunes sur les enjeux du numérique. « Aujourd’hui, nous assistons à une équité territoriale à travers un instrument qui est transversal, à savoir : le numérique. Le numérique traverse les frontières, le numérique traverse les localités, et le numérique traverse les secteurs d’activité. Raison pour laquelle nous avons tenu à organiser cette caravane en prélude de la Semaine du numérique », a souligné la tutelle, après avoir remercié vivement Bakel qui a tenu à l’accueillir avec ferveur et joie malgré son arrivée tardive.





Le ministre a ainsi invité les jeunes de Bakel à saisir « impérativement » ce grand événement pour se former aux nouveaux métiers que présente le numérique. A l’en croire, « le numérique est un outil formidable qui permet le développement social et économique du pays ».





La tutelle a également lancé son message aux jeunes du Sénégal oriental. « On peut tout faire avec le numérique surtout avec les réseaux sociaux. Pour cet usage, il est important que l’on en fasse un usage responsable. Il n’est pas question que l’on utilise les réseaux sociaux pour troubler l’ordre public, il n’est pas question d’utiliser les réseaux sociaux pour violer la vie privée des Sénégalais, il n’est pas question d’utiliser les réseaux sociaux pour dénigrer nos autorités religieuses, déstabiliser notre pays. Il est important qu’on en fasse toujours un usage responsable. Nous ne sommes pas le premier pays à avoir les réseaux sociaux », a tonné Me Moussa Bocar Thiam à la jeunesse de Bakel.