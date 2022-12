UVS : Les étudiants de l'université virtuelle de Thiès listent les maux et réclament du concret

Les étudiants de l’université virtuelle de Thiès ont tenu un point de presse devant l’ENO pour fustiger la situation qu’ils vivent. Ils indexent les autorités ministérielles et administratives à l'origine, selon eux, des problèmes auxquels ils sont confrontés.





“Depuis le 15 novembre 2022, le personnel administratif des universités du Sénégal est en grève et cela a impacté gravement notre calendrier pédagogique, l’arrêt des examens, et pas de programmation des examens pour certaines promotions qui voient leur année universitaire retardée. Plus de deux mois encore une fois, nous vivons une grève répétitive des PATS qui a paralysé tout le système universitaire", a déclaré Ameth Ly, le président de l’université virtuelle de Thiès.





Le retard des sélections de master





“Nous demandons que les listes des sélectionnés pour le master soit au plus vite publiées car nous somme dans l’inquiétude totale de ne pas savoir quel avenir nous est réservé", poursuit-il.





A l’UVS toujours, le calendrier universitaire pose problème. " Nous sommes à 9 mois de vacances actuellement avec la promotion 6 qui attends toujours la liste des admissions en master ", s'insurge-t-on.

Idem pour toutes les promotions dont beaucoup d’étudiants passent à côté des opportunités parce que n’ayant pas reçu leurs attestations ou relevés de notes après tant d’efforts fournis. On nous demande d'envoyer des mails dont vous ne recevez même pas de réponse, c'est inacceptable !" regrette Ameth Ly.





Face à cette situation, les étudiants de l’UVS réclament “un calendrier universitaire respecté, un taux d’orientation raisonnable (d'ailleurs les nouveaux bacheliers ne veulent même pas confirmer leur choix à l'UVS), la disponibilité des outils de travail à temps (machine et clé qui a de la connexion).

La publication sans délai de tous les résultats et la liste des admis en Master et celles des autres promotions. “