Vaccin anti Covid-19 : Un soutien de 13 milliards F CFa de l’Allemagne au projet de l’institut Pasteur

L’Institut Pasteur va bientôt pouvoir démarrer ses activités de recherche d’un vaccin contre le Covid-19. Il a bénéficié d’un soutien de 20 millions d'euros (environ 13 milliards de F Cfa) du gouvernement allemand pour ce projet.L'information a été annoncée, hier, lors d’une signature de partenariat entre le Sénégal et l’Allemagne entre le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération internationale, Amadou Hott et son homologue allemand, Gerd Müller.Le Ministre allemand a aussi annoncé une enveloppe de 130 millions d’euros (84,5 milliards F Cfa) pour aider le Sénégal à relancer son économie fragilisée par la pandémie du Covid-19.