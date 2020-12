Vaccin contre la Covid-19 au Sénégal : Les éclairages du ministre Abdoulaye Diouf Sarr

Eclairages du Ministre Abdoulaye Diouf Sarr sur le Vaccin contre la Covid-19

Le débat sur le vaccin contre le coronavirus s’est invité, lors de la deuxième conférence de presse du gouvernement, ce jeudi 10 décembre, au Building administratif Président Mamadou Dia.





D’emblée, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a précisé que «le Sénégal n’utilisera un vaccin que s’il est homologué par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) et qu’il est utilisable dans notre chaîne logistique de conservation, avec toute la sûreté et la sécurité requise».





De plus, Abdoulaye Diouf Sarr a souligné «qu’aucun vaccin n’est, pour l’instant, choisi par notre pays, car nous attendons toutes les spécifications techniques nécessaires, et les experts de mon département y travaillent pour le meilleur choix possible».