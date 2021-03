Vaccins AstraZeneca au Sénégal : Les assurances de Dr Amadou Sall, directeur Institut Pasteur

L'appropriation de la vaccination chez les populations sénégalaises n'est pas tout à fait effective. Et l’arrêt de la campagne de vaccination dans certains pays du monde a causé des inquiétudes chez les populations notamment pour ce qui est de l'administration du vaccin AstraZeneca.Du côté de l’institut Pasteur de Dakar, l'heure n'est pas la polémique car il ne peut y avoir de risque par rapport à la population à en croire son directeur.« Je pense qu’il est légitime qu’il y ait des inquiétudes; maintenant, par rapport à ces inquiétudes, l’OMS qui est l’organe qui est chargé au niveau mondial (...) a été extrêmement clair : ils font confiance au vaccin qui existe au Sénégal et le Sénégal s’est doté de l’ensemble des structures nécessaires comme une structure d’experts indépendants qui a analysé tous ces vaccins avant leur utilisation », explique Dr Amadou Sall, directeur de l’institut Pasteur de Dakar.Il rassure que « ces experts, de façon régulière font un point et mettent à jour les informations pour les autorités et à ce jour, par rapport aux vaccins qui (sont) au Sénégal, nous ne considérons pas qu’il y ait un risque par rapport à la population Sénégalaise. Ce qui explique que cette vaccination se poursuive », précise le Dr Amadou Sall.L’institut Pasteur de Dakar justement a accueilli ce mardi la cérémonie de vaccination du corps diplomatique où les doyens de la zone Europe, Afrique, Asie ont pu être vaccinés. Une initiative des ministères de la Santé et des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur sous recommandation du président de la République MackySall.L’institut Pasteur, rappelons-le, est un laboratoire d’analyses biologiques et de production de vaccins.