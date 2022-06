Vendredis de Supdeco : La conquête du marché international au menu des débats

Dans le cadre de l'initiative dénommée "Les Vendredis de Supdeco", une conférence à été organisée, ce vendredi 3 juin, à l'amphithéâtre de Supdeco Faidherbe pour parler des « Défis des PME Africaines exportatrices : quelles stratégies adopter pour conquérir les marchés internationaux ? ". Ce panel a été co-animé par le Directeur Général de l'ADEPME, M. Idrissa Diabira, M. Serigne Alioune Diop de l'Asepex, l'entrepreneur et fondateur de business carrefour, Babacar Ndao et le professeur associé à Institute for International Business, Dimy Doresca.









Pour rendre les Petites et Moyennes entreprises compétitives et exportatrices, les acteurs de ces secteurs ont jugé nécessaire de déterminer d'abord les défis majeurs auxquels sont confrontés les PME. C'est dans ce sens que les questions sur la création de services ou produits ainsi que sur la capacité de production ou de transformation ont été prises en compte. Les problèmes de transport et du tarif douanier qui varie d'un pays à un autre ont également été soulevés.





L'exportation, considérée comme un pilier du développement économique du pays, est aussi un métier qu'il faut maîtriser selon ces acteurs. Avec les travailleurs qui sont dans la maroquinerie, la joaillerie entre autres secteurs, la tendance montre que le Sénégal commence à imposer un "african style".





Cette rencontre a permis aux étudiants d'avoir une idée beaucoup plus claire de l'entrepreneuriat et des moyens pour conquérir le marché international.